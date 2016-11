RAVEN LORD – Erste Albumdetails und VerÃ¶ffentlichungsdatum

„Down The Wasteland“ ist nach dem 2014 veröffentlichten und von den Kritikern hochgelobten Debüt „Descent FromThe Underworld“ der zweite Longplayer von RAVEN LORD.

Das Album erscheint zunächst im digitalen Format am 13.12.2016. Mit Ausnahme einer Umbesetzung am Schlagzeug ist das Line Up der Band stabil geblieben. Der Power-Vocalist Csaba

Zvekan bildet mit Lead-Gitarrist Joe Stump das „dynamische Duo“, die zweite Gitarre bedient George Karafotis und die Rhythmussektion wird von Bassist Lucio Manca und dem neuen Drummer Garry King gebildet. Als Gastmusiker an den Keyboards konnten Maestro Mistheria und Fab Jablonski verpflichtet werden. Produziert, gemixt und gemastert wurde „Down The Wasteland“ 2016 im Total Master Sound Studio in der Schweiz.

Die international und mit hochkarätigen Musikern besetzte Band RAVEN LORD fügt die Stärken der alten Metal-Legenden zu einem neuen Sound zusammen. Bei dieser Band verschmelzen die Wurzeln des Heavy Metals, wie wir sie insbesondere bei der Musik von DIO, JUDAS PRIEST, YNGWIE MALMSTEEN oder BLACK SABBATH lieben, mit modernen

Komponenten. Donnernde Basslinien, hämmernde Drums und Gitarrenriffs von der Schärfe einer Rasierklinge, dazu gesellen sich die melodischen und doch energiegeladenen unvergleichlichen Vocals – all das vereint sich bei RAVEN LORD zu einer besonderen Art von Heavy Metal Entertainment.

RAVEN LORD – Down the Wasteland

Tracklist:

01 Hail To The Gods

02 Medusa The Reaper

03 New Generation

04 Down The Wasteland

05 Coming Home

06 Last Man Standing

07 Against The Wind

08 Touch The Sky

09 Gathering Stones

Line-Up RAVEN LORD:

Csaba Zvekan [EXORCISM, METAL MACHINE] – Vocals

Joe Stump [HOLY HELL, REIGN OF TERROR] – Lead Guitars

George Karafotis [VERMILLION DAYS, OPERATION X] – Rhythm Guitars

Lucio Manca [DOMINICI]- Bass Guitar

Garry King [JOE LYNN TURNER] – Drums

Official Website: http://www.raven-lordband.com/

Facebook: https://www.facebook.com/ravenlordmusic/