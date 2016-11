Infos zur Barrierefreiheit aufm Metal Bash

Wo: Schiesssportanlage – 21629 Neu Wulmstorf

Wann: 13 Mai 2017

Tickets: 29,70€ VVK + Gebühren

Das Gelände des Metal Bash in Neu Wulmstorf ist für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte ohne Probleme zu bewältigen, der Untergrund ist fest und weitestgehend eben, natürlich nur soweit, wie man es von einer Grünfläche erwarten kann. Ein Podest für Rollstuhlfahrer ist nicht vorhanden, dies wird aber auch nicht benötigt, da auf Grund der Größe des Festivals, die Bühne gut eingesehen werden kann. Zudem sind die anderen Besucher zumeist sehr hilfsbereit, wenn es um die Sicht geht. Toiletten für gehandicapte Besucher sind vorhanden, zudem sind Sanitäter vor Ort. Gesonderte oder ausgewiesene Parkplätze für Besucher mit Behinderung sind nicht vorhanden, zudem sollte beachtet werden, dass das Fahrzeug nicht auf dem Campingareal stehen darf, dies gilt auch für Wohnmobile. Der Platz für die Zelte ist auch für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte ohne Probleme nutzbar. Der Metal Bash bietet seinen Besuchern zusätzlich Autogrammstunden und Meet and Greet´s an. Die Preise für Speisen und Getränke bewegen sich in einem fanfreundlichen Rahmen, so kostet ein Bier 2,50 € und alkoholfreie Getränke gibt es ab 2,00 €. Sollte eine Begleitperson benötigt werden, so hat diese freien Einlass.

Homepage: http://www.metalbash.de

Bisher bestägtigte Bands:

Kneipenterroristen, Hardbone, Endseeker, Blessed Hellride, Toxic Waltz, Los Bastardos Finlandeses, Double Crush Syndrome