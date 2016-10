Infos zur Barrierefreiheit Phantoms of Pilsen

Wann: 20. – 22. Oktober 2016

Wo: hall of Pod Kopcem pub

Božkovské náměstí 18

326 00 Pilsen Czech Republic

Tickets: 39€ Abendkasse: 45€

Das Phantoms of Pilsen feiert dieses Jahr sein 10 jähriges. Es handelt sich um ein Indoor Festival, wo es den Organisatoren nicht um Profit geht, sondern den Bands einen guten Service zu bieten und Fans für geringe Preise ein gutes Programm zu bieten. Kommen wir zu den Details bei der Location handelt es sich um ein über 100 Jahre altes Gebäude. Am Eingang befinden sich 2 Stufen, die zu überwinden sind, aber das stellt kein Problem dar, die Crew ist immer zur Stelle und hilfsbereit. Von den 2 Stufen abgesehen ist das Gebäude komplett barrierefrei. Im Hinterhof befindet sich ein Garten, der allerdings nur über mehrere Stufen zu erreichen ist. Vor der Bühne gibt es kein Podest. Insgesamt passen 350-400 Leute in die Location, aber die Besucherzahl bewegt sich meist so um 300 -350 Personen, so ist es nie überlaufen. Generell herrscht auf dem Festival eine freundliche Atmosphäre nur einmal gab es einen Zwischenfall mit einem betrunkenen Gast, der aber innerhalb von 5 Minuten von der Security rausgeschmissen wurde. Sollte eine Begleitperson benötigt werden, so erhält diese freien Einlass. Zu den Toiletten kommt man zwar ohne Probleme, aber die Kabinen sind klein. Garderoben sind vorhanden und frei zugänglich.

Die Parksituation ist generell ein Problem, es gibt fast keine Parkplätze in unmittelbarer Nähe der Location. Die Besucher parken meistens die Straße entlang. Aber für gehandicapte Besucher findet sich auch eine Lösung.