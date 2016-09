Mooncry needs you !

..was gibts neues bei den Mond freunden? warum diese Überschrift? Nun eins nach dem anderen.

In den “National Airplay Top 50 Rockchart” mussten sie ihren vorigen Platz 16 gegen 17 eintauschen aber davon lässt man sich unterkriegen noch ist da das letzte Urteil nicht gefällt.



Wo wir auch schon beim nächsten Punkt angelangt sind die Jungs haben die Chance den BMT (Best Music Talent) Award in der Kategorie “Bester Song 2016” zu gewinnen. Dazu brauchen sie euch

Mooncry dazu: Liebe Fans wir brauchen eure Hilfe! “The Beast Within Me” wurde für den besten Song 2016 vorgeschlagen und so könnt ihr uns helfen den Preis zu gewinnen: Schreibt einfach ein kurzes Mail mit dem Text “Mooncry – The Beast Within Me” an info@bestmusictalent.de

Das ist übrigens täglich bis zum 20. November möglich, also jeder Tag zählt neu (alle 24h)! Vielen Dank für eure Unterstützung!!!





Weitere Informationen gibts hier: http://www.journal.bestmusictalent.de/?page_id=11