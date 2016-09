..waren die Jungs eben noch auf Platz 26 in den “US National Top 50 Rock Charts” wie gesagt “noch” den auf dem Platz wurde es ihnen schnell langweilig. So geschah es in der 2ten Woche machten sie mal locker 10 Klimmzüge nach oben auf Rang 16 und lassen so erneut Acts wie Disturbed mittlerweile 2mal erfolgreich hinter sich.

Man darf gespannt sein wie es weitergeht