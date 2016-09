Der New-Metal-Media Eventtipp Ritus Eleusis

Wann: 30.9.2016

Einlass: 19:00

Beginn: 20:30

Wo: Beavers Miltenberg

Eintritt: 8 Euro

Ritus Eleusis: dieser Abend ist einer alten, griechischen Tradition gewidmet: ende September wurde ab dem 23.09. jeden Tag ein anderes ritual begangen. am Ende dieses Zeitraumes, dem 30.09., wurden in den Tiefen des heiligen Tempels Initiationen vollzogen, wie z. b. das abschneiden der haare. dies galt oft als Symbol der spirituellen Wiedergeburt. also lasst uns am genannten Freitag des Jahres 2016 den Ritus Eleusis feiern.

Es wird finster im Miltenberg kurz vor Oktober halten schwarzmetallische Klänge im Beavers einzug. Diese bringen euch Firtan, Kain, & Klamm seid dabei und steigt mit hinab in die Dunkelheit.

Veranstalter Geordie: ich bin ein inkludi ein handicap ist kein ausschlusskriterium – nirgends und niemals als Veranstalter von metal-konzerten ist es selbstverständlich für mich, darauf zu achten, dass die gehandicapten zuschauer und deren betreuerInnen den besten service von mir bekommen. ich stehe jederzeit für alle meine besucher zur verfügung (mit oder ohne handicap)

Die Infos bzgl. Barrierefreiheit im Beavers gibts hier:

http://www.new-metal-media.de/index.php/beavers-miltenberg/?preview_id=2260&preview_nonce=0ab03d4a1f&preview=true