Keine Panik auf der Titanic

Hamburg, 08. September 2016 – Nach fünf Tagen Meer, Metal und Moshpits machte die Full Metal Cruise am Donnerstag in Kiel fest. Glücklich und mit gebräunten Gesichtern mussten die 2.000 Metalheads ihr schwimmendes Festivalgelände, die Mein Schiff 1 wieder verlassen. Bei bestem Wetter und ruhiger See feierten sie fünf Tage und Nächte bei Live-Musik die größte Heavy Metal Kreuzfahrt Europas. Insgesamt 130 Künstler, 3260 Minuten Livemusik und 2 Hauptstädte gehörten zum metallischen Programm der ausverkauften Reise. Ob internationale Größen wie Gamma Ray, Queensrÿche und D-A-D oder nationale Bands wie Callejon, Hämatom und Torfrock – die Bands wurden gefeiert was das Pooldeck, Theater oder Casino hergaben. Lesungen von Martin Semmelrogge, Workshops mit Uli John Roth (Ex-Scorpions) und Metal Karaoke rundeten das Programm ab und ließen keine Wünsche offen.

„Großartige Bands, bestes Wetter und glückliche Fans – was will man als Veranstalter mehr. Mit einem stimmigen Programm, einem tollen Schiff und eingespielter Crew haben wir alles dran gesetzt die vierte Full Metal Cruise zu einem Wohlfühlerlebnis für Metalheads zu machen – und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen! Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Full Metal Cruise im April 2017 – dann auf der Mein Schiff 2“, so Holger Hübner, Mitveranstalter der Full Metal Cruise und Gründer des Wacken Open Airs.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedeten sich die Metalheads von der Mein Schiff 1, die zum letzten Mal ein Teil der Kreuzfahrt war. Die nächste Cruise findet im April 2017 auf der Mein Schiff 2 statt. Dann startet in Heavy Metal Kreuzfahrt in Palma de Mallorca, führt über Gibraltar und Málaga zurück nach Palma de Mallorca – auch diese Full Metal Cruise ist bereits ausgebucht.

Homepage: http://www.full-metal-cruise.com