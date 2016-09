Infos zur Barrierefreiheit aufm Storm Crusher

Wann: 16-17.09.2016

Wo: Wurz O Schnitt-Halle

92715 Püchersreuth

Ticket: Ausverkauft

Das Gelände vom Storm Crusher Festival ist im Großen und Ganzen sehr ebenerdig. der Zufahrtsweg zur Halle ist ein Schotterweg, jedoch sehr fest. Das Campinggelände ist eine Wiese. In der Halle selbst ist ein betonierter Boden. Ich denke dass das Gelände im Großen und Ganzen gut für Rollstuhlfahrer zu bewältigen ist. Behindertengerechte Toiletten sind vor Ort barrierefreie Duschen gibt’s allerdings nicht. Wir haben ein Sanitätszelt vor Ort, sowie ab Nachmittag bis in die Nacht ist eine Ständige “Wache” des bayerischen Roten Kreuz vor Ort. Parkmöglichkeiten für Besucher mit Handicap gibt es natürlich, besser ist es aber immer, uns kurz vorher per Mail zu verständigen, wenn jemand mit Behinderung anreist, das wird dann auch bei den Parkplätzen berücksichtigt. Die Preise für Speis & Trank sehen folgt aus: Alle Getränke liegen so um die 3 €. Zusätzlich verkaufen wir Snacks. Für alles Weitere sorgen drei Essenstände. Einer mit gut bayrischer Küche, eine Flammkuchenstand, sowie ein vegan/vegetarischer Stand. Die Preise liegen hier von ca. 3 – 7 €.

Specials oder ähnliches haben wir in dem Sinn nicht. Aber wir sind stets darum bemüht, unser Festival so zu gestalten, wie wir es als Besucher selbst gerne hätten. Sei es in Sachen Sauberkeit, Hilfsbereitschaft oder ähnlichem! Und natürlich sind wir jedes Jahr aufs Neue motiviert, ein tolles Line Up auf die Beine zu stellen. Eine Begleitperson erhält bei uns freien Einlass! Genauere Info´s sind bei uns im Festival ABC, oder in den AGB´s nachzulesen. Wir haben einen Zeltplatz (wie oben schon genannt) auf einer Wiese, direkt neben der Halle, so das alle Wege relativ kurz sind. Im trockenen Zustand dürfte das für Besucher im Rollstuhl kein Problem sein, vor allem wenn noch eine Begleitperson dabei ist. Wenn natürlich das Wetter nicht mitspielt wird sich die ganze Sache etwas schwieriger gestalten. Ein Zelt reservieren kann man nicht. Wenn jemand Hilfe beim Zeltaufbau benötigt ist unser Campingplatzteam immer bereit zu helfen. Rollstuhlpodeste haben wir leider nicht, aber die Bühne ist in unserer Halle auch für Rollstuhlfahrer gut zu sehen. Wir werden aber in den nächsten Jahren, wenn die Nachfrage dafür da ist, darüber nachdenken ein Podest für das Festival zu installieren.

Homepage: http://www.storm-crusher.de

Facebook: https://www.facebook.com/StormCrusherFestival/