„Deutschlands Wohl Jüngster Promoter“

Seit 2014 veranstaltet die Brieselanger (ehem. Berliner) Werbeagentur ROTTEN AND POOR PROMOTION, die 2010 von Gründer Felix Pirk (heute 16 Jahre alt) aus dem Boden gestampft wurde, ihr ROTTEN AND POOR STAGE KILL Festival, das jährlich im einzigartigen Berliner Slaughterhouse, einem alten Schlachthaus, das 1991 zu einer Konzert Location umgebaut wurde, stattfindet.

Erfinder und Organisator des Stage Kills ist der gebürtige Gubener und Agenturchef selbst, der bereits für Künstler wie Iron Maiden, Rammstein oder Macklemore arbeitete. Im Jahr 2017 – genau am 13.01. und 14.01.2017 wird er dann aber mit einem neuen Format seiner eigenen Veranstaltung glänzen. Es nennt sich BACK TO THE ROOTS und bringt die großen Metal Legenden, die nun die Welt beherrschen, zurück in einen kleinen Club, der gerade mal 150 Mann fasst. Felix dazu: „Wir reisen in eine Zeit zurück, in der die großen Legenden noch in kleinen Bars und Kneipen zocken.“

Bereits bestätigt für das Musikevent des Jahres für jeden Fan der härteren Art sind die holländischen Doom-Death-Metal Pioniere Asphyx, die im Rahmen der Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums INCOMING DEATH (VÖ: 30.09.2016) eine exklusive und einmalige Mini Club Show spielen werden. Ebenfalls verpflichtet ist der polnische Death Metal Panzer DEATHSTORM mit einer exklusiven Deutschland Show, die Extreme Thrash Metal Kombo HAMMERCULT, die Death Metal Newcomer XICUTION, der Dark Metal Favorit des letzten Jahres ENTER TRAGEDY, die Lieblinge der Dark Rock Szene BIONIC ANGEL und die Thrash Metal Helden TORMENTOR, die zu Ehren des Stage Kills sogar ihr neues Album MORBID REALIZATION am Festivalfreitag (13.01.2017) auf den Markt bringen werden, um am Samstag ihr offizielles Record Release Konzert mit einer nagelneuen Setlist und umfangreicher neuer Show zu spielen. 2 weitere Headliner sind in Planung und werden in den nächsten Wochen bestätigt.

Tickets für den Festivalsamstag sind zum Preis von 30 € zzgl. Gebühren unter www.koka36.de sowie telefonisch unter 030 / 61 10 13 13 erhältlich.

Der Vorverkauf für die Tickets des Festivalfreitags steht noch aus. Die Tagesaufteilung mit allen bereits bestätigten Bands gestaltet sich wie folgt:

13.01.2017 (Freitag): DEATHSTORM, ENTER TRAGEDY + 2 Headliner 14.01.2017 (Samstag): ASPHYX, HAMMERCULT, TORMENTOR, XICUTION, BIONIC ANGEL

Wer bei diesem Event fehlt, verpasst womöglich das Metal Event des Jahres. So schnell wird sich dieses Ereignis nämlich garantiert nicht wiederholen.

Rotten And Poor Promotion, Stahlwerk Radio, Zephyrs Odem, Musikhaus Nord präsentieren: +++ ROTTEN AND POOR STAGE KILL 2017 +++ with ASPHYX, HAMMERCULT, DEATHSTORM u.v.m. 13.01. – 14.01.2017 BERLIN | SLAUGHTERHOUSE Kulturfabrik Moabit Lehrter Str. 35 | 10557 Berlin